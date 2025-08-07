Compartir

Más de 20 adultos mayores fueron beneficiados con cirugías de cataratas en la CHET. Como parte de las acciones para garantizar el acceso oportuno a servicios de salud visual, la Gobernación de Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), realizó una jornada de cirugías de cataratas que benefició a 28 adultos mayores en el servicio de oftalmología de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia.

Los pacientes, provenientes de diversas comunidades del estado, fueron captados y canalizados mediante la aplicación VenApp, en el marco del Plan Nacional de Oftalmología impulsado por el Ejecutivo nacional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes presentan patologías visuales crónicas.

Carmen Cecilia Vásquez, directora del centro de salud, explicó que estas jornadas fortalecen el abordaje integral en materia oftalmológica en la región.

Cirugías de cataratas en la CHET

“En esta oportunidad hemos logrado atender a 28 adultos mayores, cumpliendo con los protocolos clínicos necesarios para una atención segura y de calidad, seguimos avanzando en el fortalecimiento del sistema público de salud, con una visión humanista y al servicio del pueblo”, afirmó.

Por su parte, Yelitza Corona, familiar de una paciente beneficiada, expresó su agradecimiento por la atención recibida.

“Estoy muy agradecida con Dios y con el equipo médico, mi madre fue atendida con respeto, cariño y eficiencia, esta oportunidad representa una esperanza para muchas familias carabobeñas”, señaló.

NO DEJES DE LEER AHORA: Gobernador Rafael Lacava acompañó acto por el 88° aniversario de la GNB

Estas acciones se alinean al vértice social del Plan de las 7 Transformaciones (7T), impulsado por el presidente Nicolás Maduro y ejecutado en la región bajo la dirección del gobernador Rafael Lacava, con el propósito de consolidar a Carabobo como referencia nacional en materia de salud pública integral.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas