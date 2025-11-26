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Adultos mayores fueron beneficiados con prótesis dentales de Misión Sonrisa Carabobo. En el marco de las celebraciones por el 19º aniversario de la Misión Sonrisa, adultos mayores carabobeños fueron beneficiados con una jornada de instalación de prótesis dentales.

En una actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

Alexander Leal, Autoridad Única de Salud en la región, señaló que en esta actividad, fueron atendidos diversos pacientes provenientes de los municipios Valencia y Puerto Cabello, los cuales realizaron su solicitud mediante la aplicación VenApp y fueron recibidos en la sede regional de Misión Sonrisa.

Adultos mayores fueron beneficiados con prótesis dentales de Misión Sonrisa Carabobo

“En esta jornada le estamos brindando la oportunidad de devolverle la sonrisa a quienes más lo necesitan, como son nuestros abuelos y abuelas, con estas prótesis dentales que les permitirán tener una mejor calidad de vida, lo que ha sido el principal objetivo de esta misión desde su creación”, indicó.

Asimismo, señaló que las acciones engranadas de todo el personal odontológico van de la mano con el esfuerzo articulado por el presidente Nicolás Maduro, la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava en garantizar una atención de calidad a la población en esta rama sanitaria.

Por su parte, Gabriel Fernández, coordinador regional de Misión Sonrisa, indicó que este tipo de atenciones están disponibles para las personas que acuden a su sede en Valencia, los cuales serán chequeados por los diferentes profesionales para la posterior colocación de los implantes dentales.

“Día a día, trabajamos en darle esa oportunidad a nuestro pueblo de sonreír, es por eso que los invitamos a acudir a nuestros consultorios, donde se les realizarán sus pruebas e instalación de prótesis totalmente gratis”, dijo.

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