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La Aerolínea Avianca de Colombia tiene todo listo para reanudar los vuelos Bogotá Caracas con un vuelo diario. El próximo jueves 12 de febrero los aviones rojo y blanco estarán de nuevo conectando ambas capitales.

Desde noviembre pasado estaban suspendidos los vuelos entre las capitales de Colombia y Venezuela por parte de la aerolínea. Pero ya anunciaron que estarán nuevamente uniendo ambas ciudades con vuelos a las 7:40 de la mañana en Bogotá.

Mientras que desde Maiquetía estará saliendo el vuelo a las 12:10 del mediodía. Avianca emitió un comunicado con respecto al tema, cabe destacar que la demanda de pasajeros entre ambas capitales es alta.

Aerolínea Avianca reanudará vuelos Bogotá Caracas en esta fecha

«La decisión responde a una evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea, realizada en coordinación con las autoridades competentes»; dijo Avianca en un comunicado.

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«Con la reactivación de la ruta Bogotá-Caracas la aerolínea continúa trabajando por el fortalecimiento de la conectividad en la región; de la mano del desarrollo de la actividad comercial y turística binacional», agregó el comunicado.

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