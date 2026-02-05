ActualidadInternacionalPortada

Aerolínea Avianca reanudará vuelos Bogotá Caracas en esta fecha

By Redacción Carabobo
0
31
Aerolínea Avianca reanudará vuelos Bogotá Caracas
Foto: Banca y Negocios.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

La Aerolínea Avianca de Colombia tiene todo listo para reanudar los vuelos Bogotá Caracas con un vuelo diario. El próximo jueves 12 de febrero los aviones rojo y blanco estarán de nuevo conectando ambas capitales.

Desde noviembre pasado estaban suspendidos los vuelos entre las capitales de Colombia y Venezuela por parte de la aerolínea. Pero ya anunciaron que estarán nuevamente uniendo ambas ciudades con vuelos a las 7:40 de la mañana en Bogotá.

Mientras que desde Maiquetía estará saliendo el vuelo a las 12:10 del mediodía. Avianca emitió un comunicado con respecto al tema, cabe destacar que la demanda de pasajeros entre ambas capitales es alta.

Aerolínea Avianca reanudará vuelos Bogotá Caracas en esta fecha

«La decisión responde a una evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea, realizada en coordinación con las autoridades competentes»; dijo Avianca en un comunicado.

NO DEJES DE LEER AHORA: España prohibirá acceso a redes sociales a menores de 16 años

«Con la reactivación de la ruta Bogotá-Caracas la aerolínea continúa trabajando por el fortalecimiento de la conectividad en la región; de la mano del desarrollo de la actividad comercial y turística binacional», agregó el comunicado.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Estados Unidos publicará documentos relacionados con Jeffrey Epstein

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceBanca y Negocios
Artículo anterior
Por mar de fondo hay cierre preventivo de playas en La Guaira
Artículo siguiente
Gobierno alista Consulta Nacional para definir proyectos comunitarios
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes