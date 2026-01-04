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El presidente de Avior Airlines, Juan Bracamonte, anunció que a partir del domingo 4 de enero de 2026, la aerolínea retomará sus rutas dentro del territorio nacional.

La medida busca aliviar el colapso de transporte y permitir el retorno de miles de ciudadanos que quedaron varados tras las festividades de Año Nuevo, debido cierre total de operaciones aéreas registrada este sábado 3 de enero.