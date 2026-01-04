ActualidadNacionalPortadaUltimas Noticias

Aerolíneas confirman la reactivación de vuelos nacionales en Venezuela

By Redacción Noticias24Carabobo
0
75
Reinicio de las operaciones aéreas entre Colombia y Venezuela - vuelos nacionales en Venezuela

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El presidente de Avior Airlines, Juan Bracamonte, anunció que a partir del domingo 4 de enero de 2026, la aerolínea retomará sus rutas dentro del territorio nacional.

La medida busca aliviar el colapso de transporte y permitir el retorno de miles de ciudadanos que quedaron varados tras las festividades de Año Nuevo, debido cierre total de operaciones aéreas registrada este sábado 3 de enero.

El comunicado oficial de la aerolínea enfatiza que el restablecimiento de los vuelos se realizará bajo estrictos controles de seguridad y en coordinación con las autoridades aeronáuticas, dada la vigencia del Estado de Conmoción Exterior.

Reactivación de vuelos nacionales en Venezuela

La situación que atraviesa nuestro país ha generado el cierre temporal de aeropuertos nacionales e internacionales, por lo que hoy, 3 de enero, todos nuestros vuelos permanecen suspendidos. Nos complace informar que, a partir de mañana, los vuelos nacionales estarán activos nuevamente.
Este reinicio marca el inicio de un retorno progresivo a la normalidad, siempre bajo estrictos controles de seguridad. Pedimos calma y paciencia a nuestros pasajeros mientras avanzamos en este proceso, cita el comunicado emitido a traves de la red social X.

Se ha confirmado que los vuelos desde y hacia Porlamar están asegurados. Esto es vital para garantizar el regreso de los turistas que se encontraban en la isla al momento del cierre de aeropuertos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

TSJ designa a Delcy Rodríguez encargada de la presidencia de la República

 

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Source2001 Online
Artículo anterior
China condena ataque de EEUU a Venezuela
Artículo siguiente
Consejo de Seguridad de la ONU convoca a reunión de emergencia este lunes sobre Venezuela
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes