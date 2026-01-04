El presidente de Avior Airlines, Juan Bracamonte, anunció que a partir del domingo 4 de enero de 2026, la aerolínea retomará sus rutas dentro del territorio nacional.
La medida busca aliviar el colapso de transporte y permitir el retorno de miles de ciudadanos que quedaron varados tras las festividades de Año Nuevo, debido cierre total de operaciones aéreas registrada este sábado 3 de enero.
Reactivación de vuelos nacionales en Venezuela
La situación que atraviesa nuestro país ha generado el cierre temporal de aeropuertos nacionales e internacionales, por lo que hoy, 3 de enero, todos nuestros vuelos permanecen suspendidos. Nos complace informar que, a partir de mañana, los vuelos nacionales estarán activos nuevamente.
Este reinicio marca el inicio de un retorno progresivo a la normalidad, siempre bajo estrictos controles de seguridad. Pedimos calma y paciencia a nuestros pasajeros mientras avanzamos en este proceso, cita el comunicado emitido a traves de la red social X.
Se ha confirmado que los vuelos desde y hacia Porlamar están asegurados. Esto es vital para garantizar el regreso de los turistas que se encontraban en la isla al momento del cierre de aeropuertos.
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