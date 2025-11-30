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La aerolínea colombiana Wingo y la panameña Copa Airlines mantienen operaciones desde y hacia Venezuela, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que el espacio aéreo del país sudamericano «permanecerá cerrado en su totalidad».

Una fuente de la compañía dijo a Efe que «Wingo mantiene sus operaciones entre Colombia y Venezuela, dado que no hemos recibido notificación oficial, por vías formales, sobre restricciones o cierre del espacio aéreo venezolano».

«Seguimos monitoreando constantemente la seguridad de ese espacio aéreo, en coordinación con las autoridades locales e internacionales, y si las condiciones cambian ajustaremos inmediatamente nuestra operación», agregó el comunicado.

Aerolíneas internacionales mantienen vuelos a Venezuela

De hecho, el vuelo P5 7010 de Wingo partió de Bogotá después del mediodía y llegará esta tarde al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Por su parte, la aerolínea de bandera panameña, Copa Airlines, informó este sábado que sus «operaciones de vuelo sobre el espacio aéreo venezolano se mantienen abiertas», aunque lo hace «con altos niveles de alerta y precaución, únicamente en horario diurno», señaló en un comunicado.

“Copa Airlines también está en constante comunicación con la Administración Federal de Aviación (FAA), que ha reiterado que no ha cambiado su nivel de alerta oficial ni su posición regulatoria”, indicó la aerolínea en un comunicado, en el que recomendó a “los pasajeros con vuelos hacia y desde Caracas mantenerse informados a través de los canales oficiales de la compañía”.

Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, además de las empresas locales Avior y Conviasa (estatales), mantienen sus operaciones.

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