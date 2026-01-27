Compartir

Las aerolíneas internacionales reactivarán conexiones con Venezuela el próximo 1º de febrero. Las empresas como Iberia, Plus Ultra y Air Europa harán las conexiones directas a partir del segundo mes del año.

Esto ante la medida de suspensión iniciada el pasado 1º de diciembre debido a las medidas de seguridad aéreas. En la actualidad el estado de las conexiones ha mostrado normalidad en vuelos directos a Madrid.

Además de otras rutas regionales las cuales han estado reactivadas desde mediados del mes de enero. La aerolínea Copa reinició operaciones con vuelos desde Maracaibo a Panamá y con conexión desde Caracas desde el pasado 13 de enero.

Aerolíneas internacionales reactivarán conexiones con Venezuela

Mientras que aerolíneas como Venezolana de Aviación y Rutaca se mantienen con vuelos internacionales desde el pasado 5 de enero. Mientras que Estelar tiene ruta a Panamá desde el pasado 5 de enero.

NO DEJES DE LEER AHORA: Delcy Rodríguez: «El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo»

Además con conexiones a Madrid desde Barbados desde el pasado 7 de enero. Se espera por la reactivación de otras aerolíneas internacionales con Venezuela próximamente.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas