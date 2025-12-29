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Una aeronave vinculada a grupos tancol fue destruida en Apure, la información fue suministrada por el Comandante Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lárez. La destrucción de la avioneta se dio en el despliegue de la Operación Escudo Bolivariano “Independencia 200”.

La avioneta se encontraba en una pista clandestina en el sector Buena Vista del Meta en el municipio Pedro Camejo en la entidad apureña. La aeronave estaba oculta en un bosque y durante las misiones de patrullaje aéreo fue localizada.

Una unidad de reacción rápida observó a la avioneta color blanco y verde esta sin seriales visibles. La misma fue identificada como una aeronave “hostil” al entrar al espacio venezolano sin autorización.

Aeronave vinculada a grupos tancol

Hasta ahora informó el Comandante Estratégico se han inutilizado cerca de 31 avionetas clandestinas en lo que va de año. Alcanzando una crifra histórica de 422 aeronaves las cuales han quedado inutilizadas.

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Las autoridades venezolanas mantienen el patrullaje aéreo en todo el país, en la lucha contra el narcotráfico. Como contra los grupos transnacionales organizados tancol provenientes de Colombia.

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