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Águilas dejó en el terreno a Magallanes 4×3, la noche del domingo 14 de diciembre de 2025 en el estadio Luis Aparicio “El Grande”. Los zulianos montaron una emboscada en el cierre del noveno.

Aeverson Arteaga quien fuera cambiado desde Magallanes a Zulia, sacó un boleto ante los envíos de Felipe Rivero con las bases llenas para empujar la del gane. De esa manera, Zulia venció 4×3 a los turcos.

Magallanes se va complicando y le restan nueve juegos en la actual temporada regular. Debe desde este lunes buscar una reacción positiva para mantener las esperanzas de avanzar a enero.

Águilas dejó en el terreno a Magallanes

Magallanes se había ido arriba en el quinto tramo, Rougned Odor y Andretty Cordero se embasaron por sencillos y por error de Alí Castillo, anotó Odor. Pero el Zulia enseguida respondió con dos sencillos ante Junior Guerra.

Y con elevado de sacrificio de Andrés Chaparro anotó la del empate. En el sexto, Magallanes anota la segunda con doble de Carlos Rodríguez, llegó a la tercera y anotó con elevado de sacrificio de Luis Sardiñas.

Un error de Eliézer Alfonzo permitió dos carreras en el séptimo tramo. El receptor pidió tiempo luego de un wild pitch con dos en las bases. Pero el umpire principal no lo decretó, y Alfonzo lanzó la pelota lo que permitió que los dos corredores anotaran.

En el octavo, Magallanes fabricó la tercera para empatar el partido, luego de un out, Tucupita Marcano sonó un doblete y con hit de Carlos Rodríguez anotó Marcano.

Resultados de hoy domingo

Tiburones 9, Bravos 8

Caribes 4, Tigres 3

Cardenales 14, Leones 5.

Juegos para el lunes

7:00 p.m. Águilas del Zulia, Navegantes del Magallanes en Valencia

7:00 p.m. Bravos-Leones en el Monumental de Caracas

PIZARRA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2025

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