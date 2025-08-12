Compartir

¿Sabías que CrediMax es la mejor forma de comprar en MultiMax? Compras por cuotas, sin intereses, en todas las tiendas de la multimarca más grande del país, distribuidas alrededor de 22 estados.

Para acceder a CrediMax, debes ser usuario PriorityMax, el club de afiliados que te permite acceder a increíbles beneficios VIP en MultiMax, como, acceso anticipado a las tiendas durante las inauguraciones y eventos especiales, descuentos únicos, sorteos exclusivos, caja rápida y más.

Con PriorityMax, más de 500 mil venezolanos compran con CrediMax encontrando los mejores productos y marcas de todo el mundo a precios insuperables, mientras acceden a ventajas únicas de acuerdo con la puntualidad de sus pagos:

Sorteos mensuales con premios en más de 100 productos, tres por cada sede en Venezuela.

Concursos por dos carros 0KM al año para aquellos usuarios que pagaron antes de los 45 días.

La posibilidad de obtener una tarjeta de crédito de bancos nacionales con un récord de pagos impecable.

Y lo mejor es que registrarte es un proceso sencillo y rápido, ya que puedes hacerlo tanto de forma física como digital. Te explicamos paso a paso cómo afiliarte a CrediMax para hacer tu vida más fácil, y tus pagos mucho más cómodos:

Paso a Paso para afiliarte en CrediMax

Con solo ser miembro de PriorityMax, puedes acceder a las jornadas de compras por cuotas sin intereses de MultiMax sin ningún otro trámite adicional. Puedes inscribirte solicitando tu registro en caja en cualquier sede MultiMax, incluso durante las jornadas especiales, o a través de la app oficial de PriorityMax, disponible en Google Play y App Store. La membresía tiene un valor anual de solo $20.

Para hacer tu proceso de registro más rápido, descarga la aplicación y sigue los pasos a través del botón “Regístrate ahora”. Después, visita la tienda más cercana y recoge tu credencial física.

Una vez afiliado, tendrás acceso al Nivel Classic de CrediMax con un límite de $200, con el que podrás realizar tu primera compra durante las jornadas anunciadas por Multimax cancelando el 40% del valor total de tu carrito como inicial. El resto de pagos serán en 6 cómodas cuotas quincenales, sin intereses. Desde allí, ¡sube de nivel para ampliar tu límite y conseguir más beneficios!

Así funciona tu cupo CrediMax

CrediMax cuenta con distintos niveles de crédito, que aumentan si pagas durante los primeros 45 días de la fecha de compra de tus productos. Empezando desde un plan Classic, puedes subir de nivel hasta el rango Diamond, que te permite compras de hasta $1.000 con solo el 10% de inicial, pagando todo en 12 cuotas quincenales.

Recuerda que una vez hayas usado tu cupo CrediMax, deberás de haber cancelado la totalidad de tus cuotas anteriores antes de volver a disfrutar de este beneficio.

Los niveles de CrediMax y sus beneficios son los siguientes:

Classic – $200 | 40% inicial | 6 cuotas

– $200 | 40% inicial | 6 cuotas Bronze – $300 | 40% inicial | 6 cuotas

– $300 | 40% inicial | 6 cuotas Silver – $400 | 30% inicial | 8 cuotas

– $400 | 30% inicial | 8 cuotas Gold – $500 | 20% inicial | 8 cuotas

– $500 | 20% inicial | 8 cuotas VIP – $600 | 20% inicial | 10 cuotas

– $600 | 20% inicial | 10 cuotas Platinum – $800 | 10% inicial | 10 cuotas

– $800 | 10% inicial | 10 cuotas Diamond – $1000 | 10% inicial | 12 cuotas

Descubre tu categoría y límite de compra con CrediMax a través de la aplicación de PriorityMax, disponible en Google Play y Play Store.

Paga a tiempo y participa por premios

Además de comprar sin intereses, CrediMax premia tu puntualidad. Los usuarios que reportan sus pagos a tiempo participan automáticamente en sorteos mensuales de más de 100 productos, con tres ganadores mensuales por sede anunciados durante los primeros 5 días de cada mes a través de su cuenta de Instagram @multimax.

Multimax también sortea cada año dos carros 0KM entre los usuarios de CrediMax que realizaron un pronto pago antes de los 45 días.

¿Cómo reportar tus pagos?

Tienes tres vías para reportar tus pagos CrediMax:

Desde la app PriorityMax

En el portal web: prioritymaxve.com

Directamente en cualquier tienda MultiMax

Solo debes ingresar a tu cuenta, seleccionar «Reportar pago CrediMax cuotas», seguir los pasos del sistema y colocar tu referencia bancaria para completar el proceso.

Con CrediMax y PriorityMax, tu experiencia de compra en MultiMax es más cómoda, flexible y llena de beneficios. Si aún no te has afiliado, este es el momento ideal para hacerlo. Te invitamos a visitar nuestra web oficial www.multimax.com.ve mantente atento a nuestras redes sociales como @multimax en Facebook e Instagram, donde podrás estar al tanto de las próximas inauguraciones, promociones exclusivas y todo lo nuevo que llega para ti.

