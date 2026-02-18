Compartir

Un agente de la Dgcim en San Juan de Los Morros fue asesinado con un arma de fuego cuando estaba llegando a su residencia. El agente se disponía a entrar al domicilio en el sector Pedro Zaraza cuando fue sorprendido.

Como Andris Raúl Romero Mendía de 35 años de edad quedó identificado el fallecido, dijo el diario Últimas Noticias. Las autoridades investigan el caso, que hasta ahora se señala que tuvo un móvil pasional.

Agente de la Dgcim en San Juan de Los Morros fue asesinado

Donde al parecer la pareja del agente estaría involucrada. Señalan que una persona de 26 años fue e que disparó en el hecho. Este llegó a la residencia de Romero en una moto en compañía de un primo.

NO DEJES DE LEER AHORA: Accidente en la Variante Yagua dejó una persona lesionada

Ya en las cercanías de la residencia de Romero, este lo esperó y le disparó con el arma de fuego para luego marcharse del lugar. En la actualidad por este caso hay tres personas detenidas. La pareja de Romero, como el sujeto que disparó y el primo de este.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas