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Un sujeto de 28 años agredió a su abuelo con una silla en Barquisimeto y el CICPC lo capturó. El caso lo dio a conocer el comisario general de la policía científica, Douglas Rico en sus redes sociales hoy miércoles 12 de noviembre de 2025.

Un procedimiento de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal San Juan Lara, permitió la detención de Luis Alberto Díaz Pérez (28). En la parroquia Concepción, municipio Iribarren, Barquisimeto, estado Lara, por agredir a su abuelo de 68 años con una silla.

Agredió a su abuelo con una silla en Barquisimeto y lo capturaron

Mediante denuncia interpuesta por la víctima e investigaciones efectuadas, se pudo conocer que, Luis Alberto, constantemente ingería licor y arremetía contra su abuelo; sin embargo, el día del hecho tras llegar en estado de ebriedad, lo golpeó con una silla.

Causándole lesiones en la cabeza y fractura de brazo, dijo el comisario en su cuenta de Instagram. Siendo el caso puesto a la orden del Ministerio Público.

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