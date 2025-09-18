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Un sujeto agredió a su madre y concubina en Caracas y quedó detenido por la policía científica. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico, el detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal Caricuao, realizaron la detención de Luiger Alejandro Rodríguez Aguilera (28), en Carapita, sector Bicentenario, parroquia Antímano. Municipio Libertador, Caracas, por agredir a su pareja y a su madre.

Agredió a su madre y concubina en Caracas y quedó detenido

Tras la viralización de un video donde se observa a un hombre agrediendo a su madre y a su pareja, frente a unos niños. Es por ello que se inició un minucioso trabajo de investigación que permitió determinar que el sitio del hecho.

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Conformándose una comisión hacia la dirección en mención, logrando detener a Luiger, quien perpetró el hecho, por problemas de convivencia con las víctimas. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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