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Un sujeto identificado como como Armando Ruiz Díaz, que se dedicaba a la agricultura, fue condenado por abusar sexualmente de dos niños, de apenas 7 y 8 años, en el municipio Samuel Darío Maldonado, en el estado Táchira.

El caso había salido a la luz el pasado mes de junio, sin embargo, recientemente se conoció que Ruiz fue acusado y condenado por el Tribunal 8º de Control de Táchira, por el delito de abuso sexual con penetración continuado en perjuicio de los dos niños, amenazas y ultraje a funcionario público.

El hecho ocurrió en el municipio Samuel Darío Maldonado, en el estado Táchira. Asimismo, la madre de uno de los niños fue a poner la denuncia en la sede municipal de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Agricultor abusó sexualmente de dos niños en Táchira

Uno de los niños confesó que Ruiz, abusó de él cuando estaban a solas en una plantación de yuca. Luego las evaluaciones médicas y forenses confirmaron que el pequeño tenía lesiones en la región an*l.

Mientras avanzaban las investigaciones, otro niño rompió el silencio y denunció a Ruiz. En este caso, el granjero usó el mismo modus operandi: tomó al pequeño por la fuerza y lo abusó en una zona aislada.

Al verificar ambas denuncias, los agentes capturaron a Ruiz en su vivienda en el sector Caño Azul. Durante el procedimiento, el sospechoso se resistió, insultó y amenazó a los funcionarios policiales.

El caso quedó en manos de la Fiscalía 22ª de Táchira. Pocos meses después, el Tribunal 8º de Control de la entidad condenó a Ruiz a pasar 21 años, cuatro meses y 15 días en prisión. Estará recluido en el Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana del Táchira.

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