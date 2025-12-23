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Un agricultor falleció en Aragua tras ser mordido por una serpiente, el hecho ocurrió en el municipio Costa de Oro en el sector La Esmeralda. Hernán Ruiz Escalante de 53 años murió al ser mordido por una serpiente venenosa.

Ruiz Escalante estaba en la parcela donde vivía en el callejón El Limón, cuando fue atacado por la serpiente. Este se encontraba realizando labores de limpieza en el terreno pero no se percató que la serpiente estaba cerca.

Agricultor falleció en Aragua

Este fue encontrado por los familiares en el terreno. El cadáver fue llevado a la sede medicina forense ubicado en Maracay, estado Aragua.

¿Qué hacer si soy atacado por una serpiente?

Si te ataca una serpiente, lo crucial es mantener la calma, alejarte del animal y buscar atención médica.(911). Mientras haces primeros auxilios: lava suavemente con agua y jabón, quítate objetos ajustados (anillos, relojes).

Mantén la mordedura inmovilizada y a un nivel neutro, no elevado. Nunca intentes succionar el veneno, cortar la herida, aplicar torniquetes ni remedios caseros, ya que empeora la situación y retrasa el tratamiento esencial: el suero antiofídico.

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