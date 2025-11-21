Compartir

El Balneario Las Trincheras, ubicado en el municipio Naguanagua del estado Carabobo, es reconocido como uno de los centros termales más importantes del país y del mundo.

Sus aguas emergen del subsuelo a temperaturas que alcanzan los 92 grados centígrados. Un fenómeno natural que las clasifica como hipertermales, bicarbonatadas, sódicas y silíceas. Desde su fundación, en 1889, se consolida una opción para el turismo de salud.

Aguas termales Las Trincheras

Las propiedades terapéuticas de estas aguas son ampliamente conocidas y recomendadas para tratar diversas afecciones. Se afirma que son beneficiosas para el sistema óseo y muscular, ayudan a aliviar dolencias y fracturas, además de ser útiles para el tratamiento de problemas reumáticos, digestivos, respiratorios y cutáneos.

Atención personalizada de alta calidad

El complejo, también cuenta con una piscina de lodo y dispensadores naturales de vapor. Sus instalaciones incluyen un SPA que brinda fisioterapia y masoterapia, así como el alojamiento en el hotel Termal. También cuenta con una variedad de piscinas con temperaturas controladas, la más famosa es la de 42 °C, cuya inmersión se recomienda por un tiempo limitado para aprovechar al máximo sus efectos revitalizantes.

El compromiso con el bienestar se complementa con servicios de restauración para una experiencia placentera. Esta es una de las iniciativas que el estado Carabobo ofrece para quienes desean realizar turismo de salud, desconexión y contacto con los beneficios que brinda la madre tierra.

Es oportuno destacar que la entidad carabobeña acogerá la edición número XVIII de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, del 28 de noviembre al 1° de diciembre. Bajo la organización de la ministra Leticia Gómez y el Ejecutivo Regional, este evento se alinea con las directrices económicas que impulsa el presidente Nicolás Maduro, cuyo objetivo es potenciar el turismo como un eje estratégico en el plan de las Siete Transformaciones.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas