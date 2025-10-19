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Águilas del Zulia dejó en el terreno a Magallanes 7×6 en la entrada número 11. Fue la tercera derrota seguida para el Magallanes. Un hit de Jaison Chourio con un corredor en posición anotadora le dio el triunfo al Zulia. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo.

Magallanes se había ido adelante en la parte alta del décimo tramo. Un sencillo de Renato Núñez con un corredor en segunda por la regla panamericana le dio la ventaja a los turcos 6×5.

Pero Zulia mediante la regla panamericana rodó a un bateador a la tercera, y con un elevado de sacrificio de José Pirela igualó las acciones 6×6. Los Navegantes estaban con ventaja 5×3 en el noveno, pero fallas del cerrador Felipe Rivero permitieron las dos anotaciones de los occidentales para colocar el juego 5×5.

Las carreras

Las Águilas se fueron adelante en el mismo primer capítulo, al madrugar al lanzador Alexander Campos. Un doble de Yonathan Perlaza con dos en bases permitió las dos primeras de los occidentales.

En el cuarto tramo, Magallanes fabricó dos producto de dos cuadrangulares, Ángel Reyes y Renato Núñez despacharon soberbios cuadrangulares para colocar el juego 3×2. Zulia y los navales trataban a punta de pitcheo de controlar la ofensiva.

Con un solo imparable, los turcos aprovecharon el descontrol del pitcheo zuliano para irse adelante con tres carreras y colocar el juego 5×3.

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Águilas del Zulia dejó en el terreno a Magallanes

Leones del Caracas dio cuenta de Caribes de Anzoátegui con pizarra de 3×2 en el estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas. Moisés Gómez se apunto la victoria, Francis Peguero cargó con el revés y el rescate fue para Norwith Gudiño.

Cardenales de Lara conquistó su segundo triunfo de la semana al derrotar a Tiburones de la Guaira 6×3 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Juan Yépez y Rafael “Balita” Ortega destacaron con el madero.

Tigres de Aragua sigue ganando y dio cuenta de Bravos de Margarita en el estadio Nueva Esparta en Guatamare con pizarra de 2×1 en entradas extras.

Juegos para el domingo

4:00 p.m. Cardenales contra Tiburones en Barquisimeto.

5:00 p.m. Caribes contra Leones en el Monumental de Caracas.

5:00 p.m. Tigres Bravos en Porlamar

7:00 p.m. Navegantes Águilas en Maracaibo

PIZARRA

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