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Águilas se llevó el duelo ante Cardenales de Lara en Barquisimeto 4×3, en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. En el noveno tramo tras un sencillo de Arturo Nieto con un corredor en las bases, Luisángel Acuña no pudo manejar la conexión lo que permitió la anotación y romper el empate a tres carreras.

Águilas se llevó el duelo ante Cardenales

Andrés Chaparro por el Zulia conectó un cuadrangular de tres carreras para igualar el juego desde allí el duelo de pitcheo se mantuvo activo. Cardenales venía de ceder ante Magallanes la noche del sábado.

Caribes venció a Bravos y toma la punta

Caribes venció a Bravos de Margarita con pizarra de 8×4 y toma la punta. Caribes atacó temprano al equipo margariteño, que luego comenzó a sumar carreras.

PIZARRA DE HOY DOMINGO 18 DE ENERO

Juegos para este lunes:

7:00 pm en Barquisimeto, Magallanes visita a Cardenales.

7:00 pm en Nueva Esparta, Caribes ante Bravos.

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