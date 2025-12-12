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Águilas sometió a Leones en Maracaibo en la jornada de la LVBP de hoy 11 de diciembre de 2025. Los rapaces vencieron por la mínima diferencia 2×1 a los capitalinos en el estadio Luis Aparicio “El Grande”.

En la parte baja del segundo tramo, Eduardo Torrealba bateó cuadrangular por los zulianos para poner a las Águilas adelante. Caracas igualó con varios sencillos en la parte alta del tercer tramo, carreras empujada por Harold Castro.

Zulia se fue arriba en el tercer tramo en su parte baja, con rodado de Isaías Tejeda para que anotara Kenedy Corona. Desde allí el cuadro colaboró, el pitcheo estuvo a la altura, los relevistas tuvieron grandes responsabilidades y salieron de los apuros que tuvieron.

Resultados de hoy jueves

Cardenales 15, Caribes 10

Tigres 8, Bravos 5

Águilas sometió a Leones a Maracaibo, juegos para este viernes

7:00 p.m. Tiburones, Navegantes en Valencia

7:00 p.m. Leones, Águilas en Maracaibo.

7:00 p.m. Tigres, Bravos en Porlamar.

Pizarra de hoy 11 de diciembre de 2025

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