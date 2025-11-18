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Águilas y Tiburones triunfantes en la LVBP, el elenco zuliano dejó en el terreno a Bravos de Margarita 4×3 gracias a un imparable de Rayder Ascanio. En entradas extras los rapaces estaban igualados a tres carreras por lado con los insulares.

Pero un imparable de Ascanio pudo darle al Zulia la victoria ante su rival. Hoy a la una de la tarde será el tradicional Juego de La Chinita en el estadio Luis Aparicio El Grande de Maracaibo.

Águilas buscará como siempre quedarse con el triunfo en el encuentro de la “patrona del Zulia”. Los rapaces están en los primeros lugares de la tabla de clasificación de la pelota profesional venezolana.

Águilas y Tiburones triunfantes en la LVBP

Tiburones le dio la bienvenida a su nuevo mánager Marco Davalillo con victoria ante Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz con pizarra de 18×15. Los bates del litoral se soltaron a batear ante los aborígenes.

Juegos para hoy

1:00 p.m. en Maracaibo, Juego de La Chinita entre Bravos y Águilas

5:30 p.m. (doble juego), Cardenales y Leones en el Monumental de Caracas

7:00 p.m. en Puerto La Cruz, Magallanes inicia serie de dos juegos ante Caribes

PIZARRA DE LA LVBP HOY 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

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