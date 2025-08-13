Compartir

La actriz Hilda Abrahamz cayó en una estafa, la estrella de telenovelas como Kaina en Venevisión, Abigail, entre otras contó lo ocurrido en sus redes sociales. Destacó que la estafa la habían disfrazado con un contrato millonario de una marca española.

El supuesto contrato era muy jugoso, y la marca de renombre, todo iba bien ya que dicha marca tenía hasta a una dirección en Nueva York. Todo bien estructurado para que las personas caigan en la trampa.

La espigada actriz iba a ser la embajadora de dicha marca en el continente, esto por supuesto sería muy bien pagado. Hilda se asesoró legalmente como debe ser, y firmó el acuerdo con los apoderados de la marca.

Pero cuando todo iba por buen camino, e iba a recibir 12 kilos de ropa, hubo algo que disparó las alarmas. La actriz tenía que pagar 3.000 dólares por el envío, pero la promesa era que se lo iban a reembolsar.

Fue cuando la actriz y su equipo se reunieron y contactaron a la marca original en España, descubriendo que todo era una falsedad. Los estafadores habían cambiado la modalidad del pago, exigiendo pago en tarjeta y no en efectivo.

La actriz advirtió a todo el público, a tener cuidado con este tipo de negocios fraudulentos. Dijo “No todo lo que brilla es oro”, indicó que hay que tener cautela, además de estudiar muy bien las ofertas.

