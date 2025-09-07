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Fue anunciado el nuevo cierre preventivo de la Carretera Maracay Choroní, el anuncio lo hizo el alcalde de Maracay (Girardot); Rafael Morales junto a la Gobernadora de Aragua, Johana Sánchez.

Por instrucciones de nuestra Gobernadora Johana Sánchez se informa a la colectividad que, debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el área de la Gran Maracay y en la zona del Parque Nacional Henri Pittier, se procederá al cierre preventivo de la carretera Maracay – Choroní.

Esta medida se adopta con carácter “Preventivo”, con el fin de resguardar la seguridad de residentes, visitantes y transeúntes, minimizando los riesgos asociados a posibles deslizamientos, crecidas de quebradas u otras eventualidades producto de las condiciones meteorológicas.

Protección Civil Regional y Municipal, junto al resto de los organismos de seguridad ciudadana, se mantienen en monitoreo permanente de la zona, implementando acciones de gestión integral del riesgo para garantizar la protección de las personas y sus bienes.

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Solicitamos a la ciudadanía su comprensión y colaboración, evitando el tránsito por la vía durante el lapso que dure esta contingencia. ¡La seguridad de todos es la prioridad!.

Nuevo cierre preventivo de la Carretera Maracay Choroní

Reportaron lluvias en el centro del país, en Puerto Cabello, zonas del estado Carabobo, como costa de Aragua y Miranda. Los ríos Borburata como Goaigoaza en Puerto Cabello presentaron alto nivel.

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