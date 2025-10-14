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Gobierno de Carabobo avanza con trabajos de asfaltado en el Distribuidor San Blas. Con el objetivo de ofrecer un sistema vial de calidad a la población, avanzan los trabajos a través del Instituto Autónomo para la Administración, Mantenimiento y Conservación de la Vialidad (Invialca), en alianza con la Alcaldía de Valencia.

El Plan de Asfaltado forma parte de los proyectos anunciados por el gobernador Rafael Lacava y la Alcaldesa de Valencia Dina Castillo. Con el propósito de aportar una atención integral al mencionado distribuidor, considerado clave en la confluencia vial de la capital carabobeña.

Durante la jornada, se realizaron labores de bacheo y colocación de nuevo manto asfáltico en diversos tramos de la vialidad, especialmente en la rampa de acceso hacia la Autopista del Sur.

Asfaltado en el Distribuidor San Blas

Asimismo, los funcionarios de Invialca estuvieron desplegados en los diferentes puntos atendidos, para así garantizar la seguridad a trabajadores y conductores. Durante la ejecución de estos proyectos de mejoras.

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Estas acciones forman parte de las líneas de acción enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, para así fortalecer la seguridad vial de los usuarios que transitan por las diferentes vialidades de Carabobo.

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