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Los límites máximos de comisiones bancarias fueron dados a conocer por el Banco Central de Venezuela en Gaceta Oficial Número 43.231 de fecha de octubre de 2025. Por lo cual tanto bancos como casas de cambio y proveedores no bancarios dieron a conocer los límites máximos.

Esto por las comisiones, tarifas y/o recargos que podrán cobrar por las operaciones y actividades. Un total de 8 bolívares cobrarán por consultas en cajeros automáticos bien sea del mismo banco o de otro banco en uno de los cajeros.

El Banco Central de Venezuela informó que desde el año 2022, no se actualizaba dichos límites máximos de las comisiones. Como tampoco las tarifas y/o recargos que cobran por las operaciones y actividades.

Límites máximos de comisiones bancarias

A continuación, algunas de las tarifas actualizadas por el Banco Central de Venezuela:

Operaciones en bolívares:

– Emisión de estados de cuenta para cuentas corrientes en bolívares de personas naturales: Bs. 8.

– Avances de efectivo en puntos de venta con tarjetas de débito: Bs. 8.

– Retiro en cajero de otro banco: 5 % del monto retirado.

– Retiro en cajero del mismo banco: 3 % del monto retirado

– Emisión de tarjeta de crédito titular: Bs. 491.

– Transferencias: Bs. 8.

Servicio de pago móvil

– Transacciones aprobadas persona a persona: Hasta el 0,30% del monto del pago, con una comisión mínima de Bs. 2.

– Transacciones rechazadas o reversadas persona a persona: Por cada operación Bs. 2.

– Transacciones aprobadas persona a comercio: Hasta el 1,5% del monto del pago, con una comisión mínima de Bs. 2.

– Transacciones rechazadas o reversadas persona a comercio: Por cada operación Bs. 2.

– Transacciones aprobadas comercio a persona: Hasta el 2% del monto del pago, con una comisión mínima de Bs. 2.

– Transacciones rechazadas o reversadas comercio a persona: Por cada operación Bs. 2.

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