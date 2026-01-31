Compartir

La bolsa Clap en Caracas comenzó a llegar en el sector de Antímano, el beneficio de alimentación se entregó a través de los Comités Locales de Abastecimiento. Los docentes residentes en esta zona de Caracas recibieron los alimentos.

El Ministerio de Educación gestionó la entrega y es la tercera ayuda que entrega el ente a los educadores que residen en la populosa área de la capital. Los educadores recibieron un total de 11 productos.

Los docentes acudieron al liceo Simón Bolívar del sector ubicado en la avenida Intercomunal de Antímano para le entrega, la misma es cerca de la estación del Metro de Carapita. Recibiendo de esta manera la bolsa de alimentos.

Bolsa Clap en Caracas llegó a este sector y los alimentos entregados

2 medio litros de aceite

2 harinas de maíz

2 latas de sardinas

1 kilo de azúcar

2 kilos de pasta larga

1 kilo de arvejas

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas