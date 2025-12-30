Compartir

Un bono de 40 dólares en Patria cierra el mes de diciembre 2025, este es el bono Cultores Populares. El cual es para los afiliados a la misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, este pudiera ser cancelado hoy o mañana.

Esta bonificación es para las personas dedicadas a profundizar la cultura, los arraigos culturales y las tradiciones en el país. Estos son parte de la Misión Cultura y cobran mensualmente una ayuda económica.

Este bono cierra además el mes junto a los bonos Corresponsabilidad y Formación además de Cuadrantes de Paz. Como parte de las ayudas del ejecutivo nacional a las diferentes misiones que hay en el país.

Bono de 40 dólares en Patria

Mientras que se espera para los cinco primeros días del mes de enero, el Bono Único Familiar el cual sustituye a los bonos Lactancia Materna. Además de José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas