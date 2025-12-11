Compartir

Un bono de 5 dólares en diciembre en Patria está próximo a pagarse, el mismo es la bonificación Beca Universitaria. El cual es para los estudiantes de educación universitaria afiliados al Sistema Patria.

Este bono es en total 1.485 bolívares, el cual pudiera ser un poco más debido al cambio del dólar del Banco Central de Venezuela. Dicha bonificación forma parte de las ayudas económicas que entrega el gobierno nacional.

Además de este bono, se estaría pagando esta semana el bono 100% Amor Mayor: Pensionados: 130,00 bolívares. El mismo es para las personas de la tercera edad afiliadas al Sistema Patria.

Beca Enseñanza Media (estudiantes de bachillerato): 990,00 bolívares. Este es para estudiantes de bachillerato afiliados al sistema Patria. El mismo pudiera pagarse próximamente.

Bono de 5 dólares en diciembre en Patria, se pagó el Corresponsabilidad y Formación

El Bono Corresponsabilidad y Formación comenzó a pagarse ayer por un monto de 24.700 bolívares. Este es para el personal de nómina especial del gobierno nacional. Próximamente comenzará a pagarse el Ingreso contra la Guerra Económica a los empleados públicos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas