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La Comisión Nacional de Lotería, prohibió dos rifas en el país e hizo algunas acotaciones en torno al tema. Es por ello que quedaron prohibidas las rifas de liposucción como la entrega de premios de divisas.

Indicó la comisión en un comunicado de número 003, dijo que los operadores que incumplan dichas medidas están sujetos a suspensiones temporales de licencias.

Comisión Nacional de Lotería prohibió estas rifas en el país

​La nueva normativa modifica drásticamente la forma en que se han promocionado estos sorteos, estableciendo cinco prohibiciones clave:

Protección del menor: Queda terminantemente prohibido el uso de imágenes o contenidos que involucren a niños, niñas y adolescentes para publicitar juegos.

Veto a las divisas: Se prohíbe la promoción, exhibición o entrega de premios en moneda extranjera.

​Prohibidas las «Rifas de Lipo»: Queda prohibida la realización de sorteos que ofrezcan cirugías plásticas, procedimientos estéticos o cualquier sistema de modificación anatómica.

​Sin alcohol ni vicios: Los anuncios no podrán incitar ni estar vinculados al consumo de bebidas alcohólicas.

Contenido sexual: Se veta el uso de elementos de explotación sexual o erotismo como herramienta de persuasión para atraer al público.

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