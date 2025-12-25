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La pirotecnia causa daños severos a la salud humana y animal, provocando quemaduras graves, lesiones oculares (ceguera). Además del daño auditivo (pérdida de audición) por los ruidos fuertes y explosiones.

Como por los gases que contaminan el aire, agravando problemas respiratorios (asma, bronquitis) y cardiovasculares, afectando especialmente a niños, ancianos y personas con TEA o PTSD; mientras que en animales causa estrés extremo, desorientación y pánico.

La pirotecnia y los daños en humanos

Físicos: Quemaduras graves (segundo y tercer grado), pérdida de extremidades, lesiones en la piel y daños oculares que pueden llevar a ceguera.

Auditivos: Trauma acústico, dolor de oído, desequilibrio y pérdida auditiva temporal o permanente, especialmente en personas con hipersensibilidad como el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Respiratorios: El humo contiene partículas finas, dióxido de azufre y metales pesados que agudizan el asma, bronquitis y otras enfermedades pulmonares crónicas.

Salud Mental: Desencadenamiento de ataques de pánico y ansiedad, especialmente en personas con Trastorno de Estrés Postraumático (PTSD).

Vulnerables: Niños, adultos mayores y embarazadas son más susceptibles a los efectos de la contaminación y el ruido.

Daños en animales

Estrés y Pánico: El ruido ensordecedor provoca altos niveles de estrés, hiperactividad, ansiedad, desorientación y comportamientos erráticos, llevándolos a escapar o dañarse.

Auditivos: El impacto es 100 veces mayor que en humanos, causando daños al sistema auditivo y desorientación.

Contaminación

Aire y Agua: Los residuos liberan metales pesados (bario, estroncio) y otros químicos tóxicos que contaminan suelo y cuerpos de agua, afectando ecosistemas acuáticos y la fauna que los consume.

Recomendaciones

Evitar el uso de pirotecnia o usar alternativas como drones luminosos.

Si se usa, hacerlo a cargo de adultos responsables, lejos de personas vulnerables y mascotas, en espacios abiertos y con medidas de seguridad.

Proteger a los animales y personas sensibles al ruido con protectores auditivos o manteniéndolos en lugares seguros.

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