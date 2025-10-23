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¡Ahora!, Copa América de Beisbol 2025 se muda a este país

By Danny Valdiviezo
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Copa América de Beisbol 2025

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Danny Valdiviezo
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La Copa América de Beisbol que empezaría en el mes de noviembre se muda ahora a Panamá luego que se iba a realizar en Venezuela. Venezuela había organizado el torneo en los estadios de Macuto en La Guaira como en el Monumental Simón Bolívar.

Un comunicado de la WBSC se indicó que Venezuela buscaba quedarse con uno de los dos grupos. Pero todo el torneo se llevará a cabo en Panamá, esto marca del preámbulo del Clásico Mundial de Beisbol a celebrarse el año próximo.

Copa América de Beisbol 2025 se muda a este país

El estadio Mariano Rivera será uno de los diamantes que se van a utilizar para este torneo. Mientras se espera que se dé a conocer el otro estadio que estaría destinado para la Copa América.

Al parecer el calendario de encuentros que estaba ya hecho no tendría modificación. Como se espera más detalles de cuales canales transmitiría esta copa.

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SourceDiario Lider
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