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El cronograma de gasolina para la última semana de noviembre 2025 ya está listo y comienza a partir de hoy. Las placas terminadas en 3 y 4 pueden surtir hoy en las estaciones de servicio subsidiadas.

Recuerda que son 120 litros para vehículos y 60 para motocicletas. Recuerda que debes tener un saldo positivo en el monedero Patria. Mientras que para consultar el saldo, debes enviar un mensaje de texto con la palabra saldo o gasolina al número 3777.

Cronograma de gasolina para la última semana de noviembre 2025

Lunes 24 de noviembre: Placas terminadas en 3 y 4

Martes 25 de noviembre: Placas terminadas en 5 y 6

Miércoles 26 de noviembre: Placas terminadas en 7 y 8

Jueves 27 de noviembre: Placas terminadas en 9 y 0

Viernes 28 de noviembre: Placas terminadas en 1 y 2

Sábado 29 de noviembre: Placas terminadas en 3 y 4

Domingo 30 de noviembre: Placas terminadas en 5 y 6

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