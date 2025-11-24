El cronograma de gasolina para la última semana de noviembre 2025 ya está listo y comienza a partir de hoy. Las placas terminadas en 3 y 4 pueden surtir hoy en las estaciones de servicio subsidiadas.
Recuerda que son 120 litros para vehículos y 60 para motocicletas. Recuerda que debes tener un saldo positivo en el monedero Patria. Mientras que para consultar el saldo, debes enviar un mensaje de texto con la palabra saldo o gasolina al número 3777.
Cronograma de gasolina para la última semana de noviembre 2025
Lunes 24 de noviembre: Placas terminadas en 3 y 4
Martes 25 de noviembre: Placas terminadas en 5 y 6
Miércoles 26 de noviembre: Placas terminadas en 7 y 8
Jueves 27 de noviembre: Placas terminadas en 9 y 0
Viernes 28 de noviembre: Placas terminadas en 1 y 2
Sábado 29 de noviembre: Placas terminadas en 3 y 4
Domingo 30 de noviembre: Placas terminadas en 5 y 6
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas