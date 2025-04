Compartir

Cuídate del Phishing en abril 2025, es por ello que ninguno de los bancos en el país no te solicitará claves de acceso, como nombres de usuario por correo electrónico; como tampoco por redes sociales.

Debes ser precavido con los correos electrónicos además de los mensajes sospechosos. Cuidado con estos ya que los estafadores se valen de logos de los bancos como de hacer promociones falsas.

No compartas tu información personal y evita abrir correos sospechosos. No abras correos electrónicos que no hayas solicitado o que provengan de remitentes desconocidos. Como tampoco los contestes.

Enlaces sospechosos, los cyberdelincuentes se valen de enlaces falsos. Estos buscan tus datos personales y ya con eso pueden cometer una estafa bancaria. No hagas clic en enlaces de correos electrónicos a menos que sepas a dónde te llevan.

Cuídate del Phishing en abril 2025 de esta manera

Verifica siempre el enlace de tu banco, como evita hacer clic en ventanas emergentes. No compartas contraseñas, datos personales, o información financiera a través de correos electrónicos no solicitados o enlaces sospechosos.

No facilites los datos de tus tarjetas a sitios web que no reconozcas. Mantén tu software y sistema operativo actualizados en tu teléfono o computadora. Instala siempre las actualizaciones de software y firmware.

Mantén actualizados todos tus dispositivos y programas. Si sospechas que has sido víctima de un ataque de phishing, puedes: reenviar el mensaje de correo electrónico. Llamar a tu banco para confirmar que tu cuenta está bien.

Publicidades y promociones

Las publicidades falsas de los bancos sobran estos ofrecen empleos, rifas y las hacen promocionando salarios altísimos con el fin de que las personas caigan. Ten siempre cuidado con estos comerciales falsos sobre todo en Facebook.

