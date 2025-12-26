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¡Ahora!, Dos bonos de cinco dólares en Patria en diciembre faltan por pagar

By Danny Valdiviezo
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Dos bonos de cinco dólares en Patria

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Danny Valdiviezo
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Dos bonos de cinco dólares en Patria faltan por pagar, ya el mes de diciembre ha ido cerrando en torno a las bonificaciones. Las mismas serán completadas esta semana antes del 30 de diciembre.

Se cancelaron ya los ingresos Contra la Guerra Económica tanto a los empleados públicos como a los jubilados y a los pensionados. La mayoría de los pensionados recibieron los 50 dólares el pasado 24 de diciembre.

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Faltan por pagar los bonos de Corresponsabilidad y Formación, al igual que el Bono Cuadrantes de Paz y Cultores Populares. Hasta ahora estos estarían programados para pagarse en los próximos días.

Dos bonos de cinco dólares

Los estipendios de Somos Venezuela y Chamba Juvenil estarían pagándose pronto por un monto de 1.483 bolívares, un total de cinco dólares al cambio del BCV. Estos siempre son cancelados antes que termine el mes.

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SourceNoticias24Carabobo
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