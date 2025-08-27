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Las emisoras del estado Carabobo como de la región central empezaron ya la temporada gaitera 2025. Algunas estaciones radiales ya preparan sus acostumbrados programas que empiezan con una hora.

Y ya luego cuando se acerca diciembre son hora y media o dos horas, los clásicos gaiteros de siempre sonarán desde ahora hasta el mes más hermoso del año. La mayoría de estos programas con concursos como buena narración.

Temporada gaitera 2025

Algunos de ellos con secciones de chistes, como cuentan también el autor o año de la gaita. La música zuliana va poco a poco a tomando el calor de la Navidad. Y este año ya empezaron la producción de estos espacios.

Como todos sabemos estos programas también llevan informaciones del beisbol o de cultura gaitera o cultura zuliana. Así hasta llegar el 18 de noviembre, Día de la Chinita y es donde ya se acerca el mes decembrino.

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