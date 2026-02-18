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¡Ahora!, Encuesta laboral está activa en el Sistema Patria

By Redacción Carabobo
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Encuesta laboral está activa en el Sistema Patria

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La encuesta laboral esta activa en el Sistema Patria, esto con la finalidad de conocer la realidad de los trabajadores que hay en el país. Esto como punto de partida para mejorar las condiciones del personal laboral en Venezuela.

Ya a través de tu cuenta en Patria puedes contestar las preguntas y estarás cumpliendo con la encuesta. Recordemos que el pasado 9 del presente mes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez había hecho el anuncio.

Encuesta laboral está activa en el Sistema Patria

El mismo es con el fin de escuchar a los trabajadores que hay en todo el país. Recordemos que la masa trabajadora en el país es alta. “Para escuchar a los trabajadores y a las trabajadoras, que están ahorita en pleno proceso de la constituyente laboral”, dijo Rodríguez.

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Contestar la misma es importante, ya que se va a tomar en cuenta la opinión de los trabajadores en el Sistema Patria. Se conocerán las condiciones laborales en los cuales se encuentran en la actualidad.

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