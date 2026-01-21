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Un total de 23 toneladas de insumos médicos procedentes de Brasil llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía. Gabriela Jiménez, vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud dio a conocer la información.

Comentó que los recursos estarán destinados a fortalecer el programa nacional de Hemodiálisis y Nefrología. De esta manera, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales cuenta con lo necesario para brindar los tratamientos especializados.

Venezuela recibió insumos médicos procedentes de Brasil

Un total de nueve mil pacientes renales en todo el país se verán beneficiados con esta colaboración que tiene el aval del gobierno de Brasil. Jiménez indicó que el país suma 93 toneladas recibidas.

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De un total de 300 que se esperan para el primer semestre de este año. De esta manera, se consolida el apoyo entre las naciones hermanas. Los insumos médicos fueron trasladados en aviones de Conviasa desde Brasil.

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