Compartir

Las nuevas tarifas de los peajes en agosto 2025 comenzaron a cobrarse a partir de hoy en todas las autopistas venezolanas. Estos quedaron establecidos con la tarifa mínima para vehículos livianos de 75 bolívares.

La tarifa más alta la pagarán los vehículos de cinco ejes que pagarán 785 bolívares y la máxima de seis ejes cancelarán un total de 980 bolívares. En algunos de estos peajes tienen el sistema Cobretag.

Nuevas tarifas de los peajes en agosto en el país

Liviano y microbús: Bs 75

Autobuses: Bs 110

Carga liviana: Bs 490

Carga Pesada 2 ejes: Bs 555

Carga Pesada 3 ejes: Bs 615

Carga Pesada 4 ejes: Bs 675

Carga Pesada 5 ejes: Bs 785

Carga Pesada 6 ejes: Bs 980

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas