Este Bono Patria está activo hoy 12 de agosto, el mismo tiene un monto de 708,80 bolívares dijo ayer la Plataforma. Este es la bonificación Beca Universitaria y está dirigido a los jóvenes que están en estudios superiores.

Para esta semana el Sistema Patria tiene varios bonos que estarán activos, estos son los siguientes: beca Enseñanza Media. Además de 100% Amor Mayor, Ingreso contra la Guerra Económica para empleados públicos.

Recuerda entrar al menos dos veces al mes a la plataforma, verificar tus datos entre ellos el número celular que tengas registrado como los datos bancarios que tengas. Como también la actualización de datos.

Para activar los bonos es muy sencillo, en primer lugar ten tu celular registrado en el sistema Patria. Luego de eso ve a la pestaña de mensajes y escribe el número 3532, escribe la palabra “Bono” con tu número de cédula de identidad.

Bono Patria activo hoy 12 de agosto

Recuerda que el Ingreso contra la Guerra Económica tiene estos montos, en primer lugar el bono para empleados públicos que cobrarán 120 dólares. Jubilados de la administración pública 112 dólares y los abuelos 50.

