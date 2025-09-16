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Dijo Conatel de Magis TV como de Flujo TV una advertencia. Esto sobre el uso de aplicaciones como MagisTv y Flujo Tv, las cuales pueden instalar programas maliciosos que comprometen la seguridad de sus dispositivos.

Dijo Conatel de Magis Tv y Flujo TV

Riesgos identificados:

Acceso no autorizado a cámaras y micrófonos

Robo de información bancaria y datos personales

Vulneración de la intimidad familiar y personal

Recomendaciones:

No compartir claves de WiFi con personas desconocidas

Verificar mediante llamada cualquier mensaje sospechoso

Evitar descargas de aplicaciones no certificadas

Importante

Son muchos los peligros que te expones al usar la plataforma Magis Tv, la cual sigue en tendencia. Esta semana muchos países en términos legales se han sumado al llamado para que la misma sea eliminada.

La llamada “plataforma pirata” ha sido una que se ha aprovechado de películas como series para transmitirlas. De esta manera ha echado al piso los derechos reservados de transmisión, es por ello que debes tener cuidado.

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Datos personales, indica el diario El Tiempo de Bogotá, que la instalación desde fuentes no verificadas aumenta la exposición a posibles amenazas de seguridad. Esto en el dispositivo en el que se descargue.

Es por ello que expone potencialmente arriesgando información personal sensible del usuario. A su vez, un software negativo el cual es capaz de acceder a información personal, datos de una cuenta de banco o incluso controlar algunas funciones del dispositivo sin consentimiento del usuario, informa El Tiempo.

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