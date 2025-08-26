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La actriz Emma Rabbe regresó a Venezuela tras diez años de estar fuera del país, la protagonista de varias novelas tuvo emotivas palabras. En redes sociales manifestó su amor por la nación.

Rabbe conocida por trabajar en canales como Venevisión y RCTV está de nuevo en Venezuela. Los seguidores de la conocida artista dieron la bienvenida al país, como le manifestaron su cariño.

«Hoy regreso a mi Venezuela después de 10 años y es imposible evitar sentir nostalgia y alegría a la vez, porque es mi bandera, son mis estrellas, es mi país»; dijo Emma quien está residenciada en Canadá.

Actriz Emma Rabbe

Desde 1988 Emma se dio a conocer en el mundo de la farándula luego de estar en el Miss Venezuela. Luego de eso entró de lleno a trabajar en la televisión, siendo Venevisión el canal que le dio los primeros papeles en varios programas.

La espigada actriz no dio a conocer el motivo de su regreso al país. Por ahora no habló del tema, recordemos que a pesar que está en Canadá, forma parte de la Asociación de Actores Canadienses.

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