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De Messi y su esposa Antonela Rocuzzo, la tarotista Mhoni Vidente predice algo no muy bueno. La astróloga quien ha estado mes a mes dando predicciones esta vez no habló ni de desastres, como tampoco de guerras.

Mhoni predijo que hay una separación en puerta entre el futbolista y su esposa, quienes se conocen por ser un matrimonio sólido. Es por ello que la pitonisa dijo que viene una separación entre ambos.

No dio a conocer las causas, por el contrario dijo que viene la firma del divorcio y será una dolorosa separación. La pareja ha sido una de las más estables e incluso se mantienen siempre fuera de la polémica.

Tanto uno como el otro se ven entregados al matrimonio, pero Mhoni dice que hay una separación entre ambos. De hecho, tienen años juntos, con hijos y siempre se han visto uno al lado del otro.

Messi y su esposa y lo que dijo Mhoni Vidente

La astróloga ve que Messi buscará separarse y buscar sus años de juventud, más como solitario que como un esposo. Esto desataría entre ambos una crisis y de allí la separación, pero esperemos que de verdad eso no pase.

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“Lionel Messi anhela regresar a su juventud, desea experimentar lo que no pudo vivir debido a su dedicación al fútbol y los entrenamientos”, dijo Mhoni.

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