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¡Ahora!, Estos son los próximos bonos de Patria en septiembre que se van a pagar

By Redacción Noticias24Carabobo
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próximos bonos de Patria en septiembre

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Los próximos bonos de Patria en septiembre 2025 que se van a pagar son varios. Ya ayer culminó de pagarse el Bono Único Familiar de este mes, el cual llegó por un monto de 2.200 bolívares.

De igual modo, comenzó a pagarse la Misión Amor Mayor para los pensionados, como se espera que próximamente comience a cancelarse el Ingreso Contra la Guerra Económica, empezando por los empleados públicos.

Luego de estos comenzarán con el pago a los jubilados de la administración pública y luego con el monto a los pensionados. Es por ello que se recomienda entrar al menos dos veces al mes en tu cuenta en la plataforma Patria.

Contestar las encuestas, además de verificar siempre tus datos en el sistema. Recuerda que los bonos llegan personalizados con el número de cédula que la persona tiene registrada en dicha plataforma.

Próximos bonos de Patria en septiembre

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