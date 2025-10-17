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Los últimos sismos registrados en el país por Funvisis son varios, estos estuvieron por encima de la una magnitud de 3 grados. La Fundación Venezolana para las Investigaciones Sismológicas registró temblores en el occidente y oriente del país.

A las 5:35 minutos de ayer jueves 16 de octubre de 2025, se registró un sismo de magnitud 3.8 grados en la Escala de Richter. Con epicentro a 50 kilómetros de Bachaquero, este tuvo una profundidad de 5.0 kilómetros.

Cerca de las 9:45 minutos, Funvisis registró otro sismo, esta vez de magnitud 3.5 grados en la Escala de Richter con una profundidad de 74 kilómetros en el oriente del país. El epicentro fue en Güiria, estado Sucre.

Luego a las 11:21 minutos de la noche del jueves, reportaron un temblor en Trujillo, con una magnitud de 3.1 grados y una profundidad de 18.5 kilómetros. El epicentro estuvo a 48 kilómetros al norte de Trujillo.

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Últimos sismos registrados por Funvisis en el país

A las 6:41 minutos de la mañana de hoy se reportó un sismo de 2.9 grados en la población de en Güiria, estado Sucre. Este tuvo una profundidad de 3.9 kilómetros dijo Funvisis en la mañana de hoy.

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