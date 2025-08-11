Compartir

El icónico Estudio 1 de Venevisión está listo y fue reinaugurado en el “canal de la colina” por todo lo alto. El pasado jueves el espacio donde se han grabado programas como Sábado Sensacional, Miss Venezuela, entre otros fue entregado completamente remodelado.

La planta televisiva hizo un gran esfuerzo e inversión para que el mismo esté ahora a la par de los más modernos del continente. Hace unos meses se había dicho que sería para enero la fecha de entrega.

Pero se hicieron los ajustes mucho antes y ya este está listo. Adriana Cisneros, líder del Grupo Cisneros además de Andrés Badra, presidente del canal 4; como Gustavo Grossmann estuvieron en el acto de la reinauguración.

“La tecnología que tiene este nuevo estudio recién remodelado no existe en casi ningún país de Latinoamérica. La medida en cuanto a pulgadas y la resolución de las pantallas en el estudio, no lo tiene nadie en nuestra región. Somos número uno, buscando volver a lo que éramos unos años atrás, pioneros en la industria”, dijo Grossmann.

Por su parte, Andrés Badra indicó: “Estamos orgullosos de presentar este innovador estudio aquí con la presencia de todos ustedes. Sin los anunciantes nosotros no hubiésemos podido levantar esta obra”.

“Segundo, por la presencia de Adriana (Cisneros), que sin el apoyo de la compañía matriz y la inversión que están haciendo en Venezuela tampoco podríamos seguir adelante. Que ella esté aquí demuestra el compromiso que tiene con el país, y el futuro que le ve al audiovisual en Venezuela apostando por nosotros”, comentó Badra.

Los próximos pasos del canal, donde se estrenará el Estudio 1, son la producción de Camino a somos tú y yo, el reality, y la temporada de Miss Venezuela que está a la vuelta de la esquina.

