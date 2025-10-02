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Varios sismos en el país, fueron reportados por la Fundación Venezolana para las Investigaciones Sismológicas (Funvisis) en la madrugada de hoy. Los sismos se concentraron en parte de los estados Lara como en el Zulia.

A las 2:32 minutos de la madrugada se informó de un sismo de 2.8 grados en la Escala de Richter con una profundidad de 14 kilómetros. Este ocurrió en Güiria en el estado Sucre, dijo Funvisis.

Mientras que a las 3:08 minutos reportaron el segundo temblor de la madrugada con una magnitud de 3.7 grados en la Escala de Richter. Este tuvo una profundidad de 27.3 kilómetros y el epicentro estuvo a 54 kilómetros al suroeste de Carora.

A las 3:36 minutos de la madrugada informaron del sismo en Bachaquero, estado Zulia con magnitud de 2.9 grados en la Escala de Richter. Este temblor tuvo una profundidad de 31.7 kilómetros

Funvisis informó de varios sismos en el país

En Carora a las 3:38 minutos de la madrugada volvió a temblar, este sismo tuvo una magnitud de 3.0 grados en la Escala de Richter. Además de una profundidad de 30 kilómetros, el epicentro fue a 43 kilómetros al suroeste de Carora.

A las 4:25 minutos en Bachaquero, con una magnitud de 2.8 grados. Mientras que a las 5:04 minutos de la madrugada se reportó un nuevo sismo en Carora, con una magnitud de 2.9 grados.

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Nuevamente en Carora tembló con una magnitud de 2.9 grados, y a las 5:33 minutos con magnitud de 3.2 grados reportaron un sismo en Curarigua, municipio Torres en el estado Lara.

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