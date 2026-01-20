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Funvisis informó sobre los últimos sismos ocurridos en el país, uno de ellos en Falcón y el otro en el estado Zulia. A las dos de la madrugada se reportaron sobre los dos temblores, los cuales se suman a los ocurridos en el mes de enero.

A las 2:41 de la madrugada Funvisis informó sobre un sismo de magnitud 2.7 grados en la Escala de Richter. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 4.7 kilómetros, el cual tuvo el epicentro a 76 kilómetros al suroeste de Ciudad Ojeda.

Funvisis informó sobre los últimos sismos ocurridos en el país

El otro sismo reportado por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas fue reportado a las 2:56 minutos de la madrugada. De magnitud 3.0 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 35.3 kilómetros, epicentro de 16 kilómetros al sur de Punto Fijo.

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Ayer lunes a las 4:30 de la tarde en la población de Güiria en el estado Sucre se informó sobre un sismo de 2.9 grados y de 5.6 kilómetros de profundidad. El mismo tuvo un epicentro de 21 kilómetros al norte de Güiria.

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