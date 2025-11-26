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Funvisis reportó sismos hoy en varias zonas del país, en sus redes sociales la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas dio a conocer los movimientos telúricos. El primero de ellos ocurrió a las diez de la noche de ayer martes 25.

A las 10:11 minutos de la noche, un movimiento fue reportado al suroeste de Carora, estado Lara con una magnitud de 3.1 grados. Además de una profundidad de 29.6 kilómetros, este no dejó daños en viviendas como tampoco en vías.

Luego a las 3:02 minutos de la madrugada de hoy miércoles 26 de noviembre de 2025 reportaron un nuevo temblor. Este tuvo como epicentro la Isla La Blanquilla, a 60 kilómetros al este de esa isla.

Funvisis reportó sismos hoy en estas zonas del país

Con una magnitud de 3.0 grados en la Escala de Richter además de una profundidad de 5.0 kilómetros en el Mar Caribe. A las 3:56 minutos de la madrugada de hoy reportaron un sismo en Güiria, estado Sucre.

Con una magnitud de 3.4 grados en la Escala de Richter además de una profundidad de 35.1 kilómetros dijo Funvisis. Estos sismos se unen a los que han ocurrido en lo que va del mes de noviembre de este año.

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Luego a las 4:05 minutos de la madrugada de hoy, Funvisis reportó un temblor en Bachaquero, estado Zulia. Con una magnitud de 3.6 grados en la Escala de Richter y una profundidad cinco kilómetros.

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