Gas Drácula en agosto 2025 estuvo al frente de la Distribución y Comercialización del Gas (Gas Drácula). Beneficiando a más de 100 mil familias de toda la región con la distribución oportuna de gas doméstico durante la primera mitad del mes de agosto.

En sus distintos operativos, se realizaron labores de llenado y distribución de 112 mil 365 bombonas de Gas Licuado de Petróleo (GLP). En sus presentaciones de 10,18, 27 y 43 kilogramos, lo que benefició a un total de 112 mil 032 familias en los 14 municipios de la región.

Asimismo, se surtieron un total de 274 mil 563 litros de gas a granel en toda la entidad, con el fin de garantizar el servicio de gas doméstico en conjuntos residenciales y establecimientos comerciales luego de asegurar que cumplen las respectivas normas de seguridad vigentes.

El organismo indicó a través de sus redes sociales que se encuentran comprometidos en seguir trabajando por garantizar un servicio de calidad a toda la población, y brindarle así el fácil acceso al gas doméstico.

Cabe recordar que estos trabajos se encuentran dentro de las líneas de acción enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con la finalidad de facilitar el acceso a servicios públicos de calidad a todos los carabobeños y carabobeñas.

