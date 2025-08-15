Compartir

El programa Amueble tu Hogar fue dado a conocer por el Ministerio de Industrias y Producción Nacional en su cuenta de Instagram. Dicho programa permitirá la fabricación de muebles de línea marrón.

Como juegos de recibo, comedor y dormitorios para la población venezolana, a través de un nuevo encadenamiento productivo, dijo el Ministerio. Esto entre Maderas del Orinoco y más de 12 fabricantes.

Programa Amuebla Tu Hogar

Además de empresas comunales dedicados a la elaboración de muebles de madera, que garantizará el suministro de materia prima para la elaboración de muebles. Estos con el sello “Hecho en Venezuela” a precios accesibles.

“De este modo, reafirmamos el compromiso del Gobierno Bolivariano con la sustitución de importaciones, el impulso de la industria local y la economía nacional”; dijo el Ministerio en su cuenta en Instagram.

