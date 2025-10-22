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Para grabar en los centros comerciales hay que solicitar permiso, dijo Claudia Itriago, directora ejecutiva de Cavececo. La Cámara Venezolana de Centros Comerciales tiene normas que no son de ahora, dijo Itriago en el programa de la periodista Shirley Varnagy.

Esto debido a que hace pocos días se formó una polémica acerca de grabar dentro de un centro comercial. Pero dichas normas vienen desde incluso el año 2000, es por ello que los creadores de contenido deben de tramitar un permiso.

«Son espacios privados (…) que se abren al público, pero son espacios privados. Pero hay un tema que a nosotros nos gusta garantizar mucho, que son nuestro público, nuestros visitantes», apuntó Itriago.

Grabar en los centros comerciales y lo que dijo Cavececo

Desde el año 2000 que se fueron creando nuevos centros comerciales en el país se había hablado de estas normas. Es por ello que los creadores de contenido deben dirigirse a la oficina de mercadeo de cada centro comercial y tramitar dicho permiso.

Resaltó que los creadores de contenido en países como Argentina, Brasil, entre otros estos deben tramitar un permiso municipal. Además de pagar los impuestos para poder hacer estas grabaciones en los centros comerciales.

«Sería muy loco de nuestra parte, o de los centros comerciales, que permitieran a una persona llegar, ir y vender; promocionar productos que ni siquiera se venden dentro del centro comercial», acotó Itriago.

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