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¡Ahora!, Huracán Melissa tocó tierra en Jamaica

By Danny Valdiviezo
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Danny Valdiviezo
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El huracán Melissa tocó tierra hoy en Jamaica afectando varias zonas del país caribeño. Vientos, fuertes lluvias comenzaron a sentirse desde la madrugada y cerca del mediodía de hoy el país estaba en emergencia.

Bomberos, grupos de rescate como voluntarios además de policías se encuentran listos para atender las situaciones de emergencia. Hasta ahora se espera que este afecte varias zonas hoy en su paso.

Melissa de categoría 5 podría debilitarse luego de entrar de lleno en Jamaica el día de hoy. El gobierno ha habilitado refugios, con atención médica además de agua y comida. Como tienen maquinaria lista para atender las vías.

Huracán Melissa tocó tierra en Jamaica

Los vientos de este huracán han estado en una velocidad máxima de 250º kilómetros por hora. Pudiera descender en las próximas horas, este incluso había afectado el oriente de Cuba en horas de la madrugada.

En el Caribe se han reportado coletazos de Melissa esta semana, con fuertes lluvias y vientos. Incluso en Venezuela en el estado Zulia, las lluvias reportadas en las últimas horas se deben al paso de este fenómeno.

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